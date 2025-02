Bouwers van landingspagina's - Populairste apps - Somalië

Mailchimp

Mailchimp is een alles-in-één marketingplatform gebouwd voor kleine bedrijven. Met tools als rapportage en analyse, Marketing CRM, e-mailcampagnes, nieuwsbrieven en contentbeheer kunt u uw klanten centraal stellen, zodat u slimmer op de markt kunt brengen en uw bedrijf sneller kunt laten groeien. Met de mobiele Marketing & CRM-app van Mailchimp kunt u vanaf dag één slimmer op de markt brengen en uw bedrijf sneller laten groeien. Krijg toegang tot de tools die u nodig heeft, waar uw werk u ook brengt, en ga binnen enkele minuten aan de slag - geen ervaring vereist. Met Mailchimp mis je nooit meer een kans om iets te verkopen, klanten terug te halen, nieuwe abonnees te vinden of de missie van je merk te delen. Gebruik Mailchimp voor: * Marketing CRM - Houd uw contacten bij met Marketing CRM van Mailchimp. Vind en voeg nieuwe klanten toe met tools voor het importeren van contactpersonen, zoals de visitekaartjesscanner. Volg de groei van het publiek en bekijk inzichten over individuele contacten op het dashboard. Doe het allemaal op één plek: bel, sms en e-mail rechtstreeks vanuit de app. Neem notities op en voeg tags toe na elke interactie om de belangrijke details te onthouden. * Rapporten en analyses - Krijg een dieper inzicht in uw verkoop- en marketingprestaties. Houd de resultaten van al uw campagnes bij en ontvang bruikbare aanbevelingen over hoe u deze kunt verbeteren. Bekijk rapporten en analyses voor e-mailcampagnes, landingspagina's, Facebook- en Instagram-advertenties, posts op sociale media en ansichtkaarten. * E-mails en automatiseringen - Creëer, bewerk en verzend e-mailmarketingcampagnes, nieuwsbrieven en automatiseringen. Met e-mails met één klik opnieuw verzenden naar niet-openers en productretargeting kunt u in een mum van tijd klanten opnieuw aanspreken en de omzet laten groeien. * Facebook- en Instagram-advertenties - Ontwerp en publiceer advertenties, stel een budget in en target een specifieke groep. Bereik nieuwe mensen, betrek bestaande contacten, stel aangepaste doelgroepen in of haal websitebezoekers terug. * Marketingaanbevelingen - Ontvang bruikbare aanbevelingen om uw marketing te helpen verbeteren. Weet wanneer het tijd is om een ​​e-mail over het verlaten winkelwagentje in te stellen of ontvang een herinnering om het logo van uw merk in te stellen. * Merkbeheer - Upload afbeeldingen vanaf uw apparaat rechtstreeks naar Mailchimp en gebruik ze in al uw campagnes.