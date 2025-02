Sites voor het zoeken naar vacatures - Populairste apps - Thailand

Indeed

Is inderdaad een Amerikaanse wereldwijde werkgelegenheidsgerelateerde zoekmachine voor vacatures die in november 2004 zijn gelanceerd. Het is een dochteronderneming van de Japanse Recruit Co. Ltd. en is mede-hoofdkantoor in Austin, Texas en Stamford, Connecticut met extra kantoren over de hele wereld. Als een single-topic zoekmachine is het ook een voorbeeld van verticale zoekopdracht. Momenteel is momenteel beschikbaar in meer dan 60 landen en 28 talen. In oktober 2010 heeft Monster.com inderdaad Monster.com gepasseerd om de website met de hoogste verkeer in de Verenigde Staten te worden. De site verzamelt vacatures van duizenden websites, waaronder vacatureborden, personeelsbedrijven, verenigingen en carrièrepagina's van het bedrijf. Ze genereren inkomsten door premium vacature te verkopen en functies te hervatten aan werkgevers en bedrijven die aannemen. In 2011 begon inderdaad werkzoekenden toe te staan ​​om rechtstreeks een aanvraag in te dienen op banen op de site van inderdaad en het aanbieden van cv -posten en opslag.