Functieomschrijving Beheersoftware - Populairste apps

SupportFinity is één enkel wervingsplatform voor bedrijven en mensen, mogelijk gemaakt door AI. Bedrijven kunnen talenten voor zowel werkgelegenheid als contracten volledig vinden met behulp van de ATS-software van SupportFinity, die is verbonden met een van de grootste groeiende professionele gemeenschappen ter wereld. Mensen en werkzoekenden kunnen lid worden van SupportFinity om banen of projecten te vinden en in contact te komen met hun collega's en vrienden. De SupportFinity-community biedt toegang tot banen en projecten plus vele andere gratis voordelen zoals bonussen, bloggen en toegang tot functies die alleen voor de community beschikbaar zijn.