Functieomschrijving Beheersoftware - Populairste apps - Togo

TalVista

talvista.com

TalVista is een op SaaS gebaseerd platform voor besluitvormingsondersteuning op het gebied van diversiteitswerving. TalVista bevindt zich in een unieke positie om bedrijven te helpen hun pool van diverse kandidaten te vergroten en de kans te vergroten dat diverse kandidaten door het rekruteringsproces heen komen op basis van hun ervaring, vaardigheden en kwalificaties, in plaats van te worden afgewezen vanwege hun geslacht, ras, etniciteit, geaardheid, geloof of fysieke vaardigheid. Met technologie wordt diversiteitstraining versterkt en wordt gedragsverandering mogelijk gemaakt in plaats van te vertrouwen op theorie of het geheugen van een lid. TalVista verbetert diversiteitswerving op drie manieren. Optimalisatie van functiebeschrijvingen – Met onze functiebeschrijvingsoptimalisatie analyseren we de functiebeschrijving en identificeren we op basis van onderzoek problematische woorden waarvan is aangetoond dat ze ondervertegenwoordigde sollicitanten afleiden van het solliciteren naar een baan. Wij zijn het enige platform dat verder gaat dan gendergelijkheid, vergeleken met andere op de markt, om ervoor te zorgen dat de breedste en meest diverse kandidatenpool voor de baan wordt aangetrokken. Geredigeerde cv-beoordeling – We hebben het proces van het beoordelen van het cv van de kandidaat gedigitaliseerd. We verwerken PDF- en MSWord-documenten en identificeren persoonlijk identificeerbare informatie in het cv. Vervolgens redigeren we de “geblokkeerde” naam van de kandidaat, de persoonlijk identificerende URL en het e-mailadres. Er kan aanvullende redactie worden ingeschakeld om foto's, school-/universiteits- en bedrijfsnamen te 'blokkeren'. De rekruteringsmanager beoordeelt op basis van vaardigheden en ervaring in plaats van zich te fixeren op een naam die een geslacht, ras of etniciteit kan aanduiden. Geen enkel ander platform voert de redactie uit binnen het originele cv. Gestructureerde interviews – Onze gestructureerde interviews richten de interviewer op wat het belangrijkst is: de kerncriteria van de functie. Interviewers kunnen vragen toegewezen krijgen op basis van hun expertise. Interviewers hebben de mogelijkheid om zich op elk antwoord te concentreren en tijdens elk antwoord essentiële aantekeningen te verzamelen en deze aantekeningen vervolgens te raadplegen tijdens het beoordelingsproces nadat de kandidaat is verontschuldigd.