Jobboard-software - Populairste apps

Coodesh

coodesh.com

Coodesh is een SaaS B2B2C-vaardigheidsgebaseerd beoordelingsplatform dat de echte codeervaardigheden van ontwikkelaars helpt bloot te leggen en deze te verbinden met de arbeidsmarkt. We zijn in 2020 begonnen met een model dat bedrijven helpt ontwikkelaars op afstand in te huren met behulp van onze beoordelingstool en we breiden momenteel uit om professionals uit andere bronnen van kandidaten (scholen, ed techs, ats) te testen, waarbij we de evolutie volgen van de bijscholing van de ontwikkelaar nadat hij is aangenomen.