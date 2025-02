IoT Analytics-platforms - Populairste apps - Togo

Knowi

knowi.com

Knowi is een modern business intelligence-platform dat speciaal is gebouwd voor de moderne data van vandaag, waardoor ondernemingen van elke omvang de afstand van onbewerkte gegevens tot vooruitziendheid en actie dramatisch kunnen verkorten. Met native integratie met vrijwel elke gegevensbron, inclusief NoSQL, SQL, RDBMS, op bestanden gebaseerd en API's, elimineert Knowi de behoefte aan ETL, ODBC-stuurprogramma's of gegevenstransformatieprocessen die alternatieve oplossingen vereisen. Data-ingenieurs kunnen gestructureerde en ongestructureerde databronnen samenvoegen om gemengde datasets te creëren en de resultaten direct te visualiseren, machine learning-algoritmen toe te passen, resultaten in data-applicaties in te sluiten, dashboards te delen met zakelijke gebruikers of acties te activeren voor andere downstream-applicaties of meldingssystemen.