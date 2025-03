Software voor het plannen van sollicitatiegesprekken - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor het plannen van sollicitatiegesprekken, ook wel software voor het plannen van sollicitatiegesprekken genoemd, automatiseert het proces van het plannen van sollicitatiegesprekken met kandidaten. Het verbetert de efficiëntie voor HR-personeel en recruiters door het sollicitatieproces te stroomlijnen en de kandidaatervaring te verbeteren. Deze tools vervangen de behoefte aan langdurige e-mailuitwisselingen en tijdrovende telefoongesprekken, waardoor HR-teams, wervingsmanagers en recruiters komende sollicitatiegesprekken in realtime kunnen volgen. Ze maken gebruik van de kalenders van rekruteringsmanagers en interviewers om optimale tijden te bepalen voor het plannen van telefoonschermen, panelinterviews op locatie en video-interviews. De belangrijkste functies zijn doorgaans integratie met e-mail en agenda's, vooraf ingevulde e-mailsjablonen, opties voor herschikking en geautomatiseerde herinneringen voor interviewers en kandidaten via e-mail of sms. Software voor het plannen van sollicitatiegesprekken integreert vaak naadloos met kandidatenvolgsystemen (ATS) en wordt vaak gebruikt naast video-interviewplatforms.