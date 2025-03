Evie

Evie is 's werelds beste AI-recruitmentcoördinator die recruiters helpt het tijdrovende werk van het plannen van sollicitatiegesprekken over te nemen, terwijl de menselijke maat behouden blijft. Marta Brockwell, Talent Acquisition Consultant van Siemens zegt het volgende over Evie: “Ik plan bijna honderd sollicitatiegesprekken per maand en met Evie bespaar ik 30% van mijn tijd! Hierdoor kon ik me concentreren op de echt belangrijke taken, zoals het vinden van kandidaten, en meer tijd besteden aan het screenen op het beste talent dat bij ons bedrijf zou komen werken. Ook gebruik ik Evie om automatisch de juiste informatie (bijlagen, instructies, etc.) naar kandidaten en rekruteringsmanagers te sturen, waardoor ik nog meer tijd bespaar en een consistente ervaring voor al onze kandidaten en interviewers kan garanderen. Evie had ook een goede interactie met onze kandidaten, wat voor een soepele kandidaat-ervaring zorgde. Het Evie-team is ongelooflijk responsief en een plezier om mee te werken.” Zelfs met automatisering hebben recruiters vandaag de dag nog steeds moeite met het combineren van sollicitatiegesprekken, het overtuigen van kandidaten en het winnen van de oorlog om talent. 54% van de recruiters wil dat de planning van sollicitatiegesprekken wordt geautomatiseerd. Bevrijd recruiters van het gedoe bij het plannen van sollicitatiegesprekken met Evie, de beste in zijn klasse voor het plannen van sollicitatiegesprekken, mogelijk gemaakt door AI, die een samenwerkingservaring tussen interviewers en kandidaten mogelijk maakt en het volgende bereikt: • 10x sneller bij het plannen van sollicitatiegesprekken • 2x minder herplannen • 30% tijdsbesparing in een Recruiter's Day Neem contact op met [email protected] om een ​​demo en een gratis proefperiode te plannen.