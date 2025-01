Software voor het plannen van sollicitatiegesprekken - Populairste apps - Qatar

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now is de enige alles-in-één, cloudgebaseerde HR-suite die zich aanpast aan de manier waarop u werkt. ADP Workforce Now is gebouwd op één enkele database en biedt functies voor Human Resource Management, Payroll, Benefits, Talent Management, Time & Labor Management, Learning and Analytics en Return to Office. Het beheren van uw mensen was nog nooit zo eenvoudig. ADP Workforce Now voorziet u van de tools om niet alleen HR-informatie bij te houden, maar ook om u te helpen uw personeelsbestand te beheren en datagestuurde beslissingen te nemen. En naarmate u groeit, kunt u de functionaliteit toevoegen die u nodig heeft. Geef alle niveaus van uw organisatie meer mogelijkheden met tools en mogelijkheden die speciaal zijn ontworpen om bedrijfsleiders, managers en werknemers een boeiende ervaring te bieden. • Alles-in-één: een configureerbaar HR-platform voor het efficiënt beheren van al uw HR-functies (salaris, HR, tijd, talent en arbeidsvoorwaarden) binnen één database. • Zekere compliance: onze toonaangevende beveiliging houdt uw gegevens veilig, terwijl onze diepgaande expertise en oplossingen op het gebied van compliance u helpen uw bedrijf te beschermen. • Gebruiksgemak: innovatieve, gebruiksvriendelijke functies binnen handbereik, waardoor u gemakkelijk kunt werken op een manier die bij uw behoeften past en tegelijkertijd een betere ervaring voor uw personeel biedt. • Inzicht in de werkstroom: neem met vertrouwen beslissingen, gebaseerd op inzichten uit de rijkste en meest robuuste personeelsdatabase in het bedrijf. • Geïntegreerd en verbonden ecosysteem: Verbreed uw mogelijkheden voor personeelsbeheer met het grootste HR-ecosysteem dat eenvoudig en veilig kan worden geïntegreerd met toonaangevende oplossingen van derden. Kom eenvoudig in contact met vitale partners zoals accountants, makelaars en financiële dienstverleners. PAYROLL. Bespaar tijd en verminder het aantal fouten met de alles-in-één suite die speciaal is gebouwd om u te helpen uw bedrijf te runnen en aan uw compliance-behoeften te voldoen.