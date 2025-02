Internationale PEO-diensten - Populairste apps - Togo

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent is een wereldwijde EOR-oplossing waarmee u zich kunt concentreren op de groei van een bedrijf en team van wereldklasse. Als uw partner geven wij u de flexibiliteit om het beste internationale talent aan te nemen, zonder dat u een dure lokale entiteit hoeft op te zetten. Als uw Employer of Record maken wij het inhuren op afstand gemakkelijk voor u, waar ook ter wereld. Wij verzorgen alle arbeidsadministratie- en compliancetaken in 160 landen, terwijl we uw medewerkers voorzien van de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om zich onderdeel van uw team te voelen. We begrijpen dat uw tijd kostbaar is en dat u een partner nodig heeft waarop u kunt vertrouwen, die de zaken zo eenvoudig mogelijk houdt, zodat u uw bedrijf kunt blijven runnen. ‍Overal werken. Wees alomtegenwoordig.