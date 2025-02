Interne nieuwsbriefsoftware - Populairste apps - Turkmenistan

SnapComms

SnapComms is een toonaangevende leverancier van interne communicatiesoftware. Het helpt organisaties de aandacht van werknemers te krijgen via een reeks levendige tools die e -mail omzeilen voor maximale effectiviteit. De zeer visuele, multifunctionele communicatiehulpmiddelen worden rechtstreeks geleverd aan werknemers waar ze zijn en presteren over het hele communicatiespectrum-van opdringerige, full-screen noodwaarschuwingen tot meer passieve kanalen voor algemeen bewustzijn. Verse, boeiende formaten zijn onder meer: * Desktop (en mobiel) waarschuwingen voor dringende of belangrijke werknemerscommunicatie * Scrolling -berichten (tickers) geleverd op het bureaublad met links naar meer informatie en Fuller Message Windows * Nieuwsbrieven voor verpakking samengestelde inhoud in een hoogwaardig, prachtig gebrandmerkt en boeiend formaat * Interactieve digitale bewegwijzering en berichten geleverd aan screensavers * Quiz- en enquêtetools voor gamification en feedback van medewerkers * Paniekknopmeldingen voor noodsituaties De veelzijdige software wordt gebruikt door communicatie, IT, HR, beveiliging, compliance en andere zakelijke functies wereldwijd. SnapComms, opgericht in 2007, heeft miljoenen betaalde gebruikers in 75+ landen. Deze klanten omvatten elke branche en omvatten meerdere Fortune 500 -bedrijven en wederverkopers verspreid over Noord -Amerika, Europa, Zuidoost -Azië, Australazië, het Midden -Oosten, Afrika, het Caribisch gebied en Zuid -Amerika. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Auckland, Nieuw -Zeeland, met kantoren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en datacenters over de hele wereld. SnapComms is een Everbridge-bedrijf en biedt het enige end-to-end kritieke evenementenbeheer en werknemerscommunicatie-oplossing ter wereld.