Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Tonga

WorkStep is de toonaangevende oplossing voor werknemers engagementsoftware die is ontworpen om HR en operaties te helpen de omzet van werknemers te verminderen, de productiviteit te verhogen en de betrokkenheid voor hun werknemers per uur te stimuleren. WorkStep biedt AI-aangedreven software voor werknemersbetrokkenheid die speciaal is ontworpen voor frontline-teams. Door HR- en operationele leiders met realtime inzichten te versterken, helpt Workstep helpt risico's te identificeren en aan te pakken voordat ze kostbare problemen worden en houdt de activiteiten soepel verlopen. WorkStep's Employee Experience Solution biedt een uitgebreide werknemersluisteren, betrokkenheid, stem van de werknemer en communicatiefunctionaliteit, waaronder: *Feedback van werknemers: Workstep verzamelt realtime inzichten van werknemers via mijlpaalpuls, altijd op, jaarlijkse enquêtes en bidirectionele feedbackkanalen. *Rapportage van werknemers: rapportage biedt HR- en OPS -leiders gegevens over het gedrag van werknemers die kunnen worden gesegmenteerd door verschillende filters, waaronder roltype, locatie, demografie en ambtstermijn, om trends en patronen te identificeren die van invloed kunnen zijn op retentie *Voorspellende analyses: WorkStep maakt gebruik van machine learning om de beste verbeterpunten, op faciliteit of rolniveau te bepalen, en suggereren een hoge impact acties om de omzet van werknemers te verminderen *Impactanalyse: werkgevers kunnen het succes meten van elk initiatief dat wordt geïmplementeerd door de wijziging van het werknemerssentiment en het retentie bij de getroffen bevolking bij te houden *Communicatie: leiders kunnen beantwoorden op dringende opmerkingen en waarschuwingen met behoud van de anonimiteit van de werknemers of in grote lijnen communiceren met segmenten van het personeelsbestand om aandacht te vestigen op nieuwe programma's, kritische updates te delen, teams te vieren of feedback te vragen. WorkStep combineert realtime gegevens met AI-aangedreven analyses en ingebouwde communicatiehulpmiddelen en helpt EHR & Operations-leiders kansen te identificeren en direct aan te pakken in hun frontlinieactiviteiten. Dit resulteert in verbeterde retentiepercentages, verhoogde productiviteit en lagere kosten.