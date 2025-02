Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Somalië

ChangeEngine

changeengine.com

People-leiders naar een hoger niveau tillen om de medewerkersmomenten te bezorgen die er het meest toe doen. De uitdaging waarmee leidinggevenden worden geconfronteerd, is dat het ontwerpproces van de werknemerservaring zich afspeelt in gedistribueerde teams, ongelijksoortige HR-systemen en, in veel gevallen, spreadsheets en powerpoints. Als mensenprogramma's eenmaal gelanceerd zijn, ontstaat er een eerste buzz, waarna ze binnen zestig dagen onder het tapijt worden geveegd en de volgende brandende behoefte zich aandient. Het creëren en uitvoeren van de beste personeelsprogramma's om werknemers als interne klanten te behandelen is uiterst handmatig en tijdrovend. Ze omvatten veel bewegende onderdelen, zoals doelen, branding, inhoud, communicatie, tijdlijn, beloningen en ROI. Op de hybride werkplek is er geen effectieve manier om dit te beheren. Wij zijn hier om dat te veranderen. Ons doel is om de rol van leiders van mensen overal ter wereld te vergroten en hen te helpen het gebruik van hun mensenprogramma's in de loop van de tijd vol te houden. We stellen hen in staat om de impact van de people-organisatie te laten zien aan hun leiderschapsteam en bestuur, terwijl we hen helpen om de buy-in van het management te krijgen en intern meer budget vrij te maken om te experimenteren en innovatieve people-programma's uit te voeren.