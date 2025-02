Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Slovenië

Prokeep

Prokeep, opgericht in 2016, is de toonaangevende distributiesoftware voor klantervaringbeheer voor groothandelaars. Prokeep laat relaties en zaken groeien door communicatie om te zetten in commercie; het verhogen van de omzet door gecentraliseerde communicatie, het verbeteren van de klantervaring door betere inzichten en mogelijkheden voor betrokkenheid, en het verhogen van de productiviteit door systeemautomatisering. Prokeep wordt gebruikt door meer dan 8.000 distributeurs in Noord-Amerika, wat meer dan 11+ miljoen gesprekken en een omzet van meer dan $6 miljard mogelijk maakt. Laat uw distributiebedrijf groeien. Bouw sterkere klantrelaties op. Verhoog de productiviteit van uw personeel. Allemaal met de Customer Experience Management-software van Prokeep die speciaal is gebouwd zodat distributeurs kunnen gedijen in moderne markten. Prohouden: - wordt gebruikt door distributeurs in 50 staten, 10 provincies en 2 territoria. - 11+ miljoen gesprekken verlopen via Prokeep - 82% van de gesprekken in Prokeep leiden tot verkopen of hebben betrekking op omzet - bespaart maandelijks 9 uur per medewerker - Bespaart $3.000 aan contractverschillen per gebruiker per maand Met Prokeep centraliseert u de communicatie om het bestellen efficiënter te maken, verbindt u systemen van derden om operationele automatisering te creëren en gebruikt u klantinzichten om meer betrokkenheid te creëren en meer geld te verdienen.