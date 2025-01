Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Pakistan

Matilda Workspace

matilda.io

De geheel nieuwe alles-in-één werkruimte voor moderne teams Matilda omarmt het concept van een uniforme werkruimte en brengt een krachtige suite van de beste apps samen op één plek, waardoor teams over de hele wereld moeiteloos verbinding kunnen maken, creëren, coördineren en hun klanten kunnen verrassen. Met haar missie om technologie te vereenvoudigen, stelt Matilda organisaties in staat meer te doen met minder, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor zowel startups als Fortune 500-bedrijven. Belangrijkste kenmerken: - Krachtige apps inbegrepen: Matilda wordt geleverd met een reeks krachtige applicaties, waaronder Documenten, Projecten, Tabellen, Chat, Klanten en Copilot, zodat teams over alle tools beschikken die ze nodig hebben om te slagen. - Gemakkelijk creëren: Met Documenten kunnen teams in realtime samen bewerken, waardoor het maken en coördineren van documenten naadloos verloopt. Deze functie is bedoeld om Google Docs, Notion en Coda te vervangen door een meer geïntegreerde en efficiënte ervaring te bieden. - Gestroomlijnd projectbeheer: Matilda's Projecten-functie zorgt voor moeiteloos beheer en volgen van elk aspect van uw projecten. Met mogelijkheden als automatische planning is het ontworpen om tools als Jira, Trello en Asana te vervangen. - Geavanceerd gegevensbeheer: hoewel tabellen binnenkort beschikbaar komen, beloven ze de gegevensverwerking opnieuw te definiëren door gegevens uit honderden bronnen te synchroniseren of nieuwe collecties te maken, met als doel tools als Airtable, Notion en Segment te vervangen. - Naadloze communicatie: Chat brengt alle teamcommunicatie op één plek, geïntegreerd in projecten, taken en documenten, en biedt een alternatief voor Slack en MS Teams. - Customer Relationship Management: Met de binnenkort uit te brengen Customers-functie kunnen teams moeiteloos leads volgen en klantinteracties beheren in één gestroomlijnde interface, met als doel Salesforce en Hubspot te vervangen. - AI-aangedreven assistentie: Copilot biedt op maat gemaakte AI-assistenten om workflows te helpen automatiseren en stroomlijnen, met als doel AI-tools zoals ChatGPT en Google Bard te vervangen. Conclusie: Matilda Workspace onderscheidt zich als een allesomvattende oplossing die niet alleen belooft de manier waarop teams werken te stroomlijnen en te vereenvoudigen, maar ook de toekomst omarmt met zijn door AI aangedreven mogelijkheden en toewijding aan duurzaamheid. Of u nu projecten beheert, coördineert met uw team, klantrelaties afhandelt of AI gebruikt voor automatisering, Matilda Workspace biedt een intuïtief, krachtig en aanpasbaar platform waarmee elk soort team kan gedijen. Probeer Matilda vandaag nog en ervaar de toekomst van werk, ontworpen om u te helpen projecten altijd op tijd af te ronden.