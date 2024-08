Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Barbados

Basecamp

basecamp.com

Basecamp is een Amerikaans websoftwarebedrijf gevestigd in Chicago, Illinois. Het bedrijf werd in 1999 mede opgericht door Jason Fried, Carlos Segura en Ernest Kim als een webontwerpbedrijf genaamd 37signals. Sinds medio 2004 is de focus van het bedrijf verschoven van webontwerp naar de ontwikkeling...