Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Interactieve applicatiebeveiligingstestsoftware (IAST). - Populairste apps

Interactive Application Security Testing (IAST)-software onderzoekt de code van een applicatie van binnenuit terwijl deze actief is, om beveiligingsproblemen te identificeren. Deze aanpak staat in contrast met Static Application Security Testing (SAST), waarbij code wordt geanalyseerd zonder deze uit te voeren, en Dynamic Application Security Testing (DAST), waarbij tests van buiten de applicatie worden uitgevoerd met behulp van een black-box-methode. IAST biedt een sneller testproces vergeleken met SAST, waardoor het aantrekkelijk is voor teams die zich richten op continue levering. De snelheid van IAST heeft echter een wisselwerking: het biedt minder uitgebreide scanmogelijkheden dan SAST, omdat het code alleen evalueert op specifieke punten die door testers zijn gedefinieerd. IAST-software waarschuwt testers voor kwetsbaarheden zodra deze worden gevonden en biedt herstelsuggesties om het oplossen van problemen te vergemakkelijken.