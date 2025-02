Interactieve applicatiebeveiligingstestsoftware (IAST). - Populairste apps - Somalië

OpenText

OpenText Corporation (ook geschreven opentext) is een Canadees bedrijf dat software voor bedrijfsinformatiebeheer (EIM) ontwikkelt en verkoopt. OpenText, met hoofdkantoor in Waterloo, Ontario, Canada, is sinds 2014 het grootste softwarebedrijf van Canada en wordt erkend als een van de 100 grootste werkgevers van Canada 2016 door Mediacorp Canada Inc.OpenText-softwaretoepassingen beheren inhoud of ongestructureerde gegevens voor grote bedrijven, overheidsinstanties en professionele dienstverlenende bedrijven. OpenText richt zijn producten op het voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeheer, waaronder het beheer van grote hoeveelheden inhoud, naleving van wettelijke vereisten en het beheer van mobiele en online ervaringen. OpenText heeft wereldwijd meer dan 14.000 mensen in dienst en is een beursgenoteerd bedrijf, genoteerd aan de NASDAQ (OTEX) en de Toronto Stock Exchange (OTEX).