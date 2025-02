Instant Messaging-diensten - Populairste apps - Togo

Skype

skype.com

Skype is een telecommunicatietoepassing die gespecialiseerd is in het aanbieden van videochat en spraakoproepen tussen computers, tablets, mobiele apparaten, de Xbox One -console en smartwatches via internet. Skype biedt ook instant messaging -services. Gebruikers kunnen tekst, video, audio en afbeeldingen verzenden. Skype staat video -conferentiegesprekken toe. Eind 2010 waren er meer dan 660 miljoen wereldwijde gebruikers, met meer dan 300 miljoen geschatte actief elke maand vanaf augustus 2015. Op een bepaald moment in februari 2012 waren er 34 miljoen gebruikers gelijktijdig online op Skype.in maart 2020, Skype was, Skype was Maandelijks gebruikt door 100 miljoen mensen en dagelijks door 40 miljoen mensen. Dat was een toename van 70% van het aantal dagelijkse gebruikers ten opzichte van de vorige maand, vanwege de Covid-19-pandemie. Eerst uitgebracht in augustus 2003, werd Skype gecreëerd door de Zweed Niklas Zennström en de Dane Janus Friis, in samenwerking met Ahti Heinla , Priit Kasesalu, Jaan Tallinn en Toivo Annus, Estoniërs die de peer-to-peer backend ontwikkelden die ook werd gebruikt in De muziekuitwisselingsapplicatie Kazaa. In september 2005 verwierf Ebay Skype voor $ 2,6 miljard. In september 2009 kondigden Silver Lake, Andreessen Horowitz en het Canada Pension Plan Investment Board de acquisitie aan van 65% van Skype voor $ 1,9 miljard van eBay, die aan de onderneming een marktwaarde van $ 2,92 miljard toeschreef. Microsoft kocht Skype in mei 2011 voor $ 8,5 miljard. Het hoofdkantoor van Skype's Division bevindt zich in Luxemburg, maar het grootste deel van het ontwikkelingsteam en 44% van alle werknemers van de divisie bevinden zich nog steeds in Tallinn en Tartu, Estland.SKype stelt gebruikers in staat om via spraak via internet te communiceren, met een microfoon, door een video met een video met een video met een video met een video Webcam en door instant messaging. Skype implementeert een freemium-bedrijfsmodel met Skype-to-Skype-oproepen die gratis zijn, terwijl oproepen naar vaste telefoons en mobiele telefoons (via traditionele telefoonnetwerken) in rekening worden gebracht via een debetgebaseerd gebruikersaccountsysteem genaamd Skype Credit. Sommige netwerkbeheerders hebben Skype verboden op bedrijfs-, overheids-, thuis- en onderwijsnetwerken, onder verwijzing naar redenen als ongepast gebruik van middelen, overmatig bandbreedtegebruik en beveiligingsproblemen. Skype bevatte oorspronkelijk een hybride peer-to-peer en klant-server-systeem. Skype is sinds mei 2012 volledig aangedreven door Microsoft-geëxploiteerde supernodes. Uit de Mass Surveillance Disclosures 2013 bleek dat Microsoft inlichtingenbureaus de toegang tot supernodes en Skype Communication-inhoud had verleend. Skype van peer-to-peer service naar een gecentraliseerde Azure-service en heeft de gebruiker aangepast Interfaces van apps om op tekst gebaseerde berichten prominenter te maken dan spraakoproepen. Skype voor Windows, iOS, Android, Mac en Linux ontvingen aanzienlijke, zichtbare revisie.