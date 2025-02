Software voor termijnbetaling en Koop nu, betaal later (BNPL). - Populairste apps - Slovenië

GoCardless

gocardless.com

GoCardless heeft de missie om 's werelds bankbetalingsnetwerk te worden. Bevrijd mensen en bedrijven van de frustraties en kosten van verouderde betaalmethoden, met eenvoudige en veilige oplossingen voor directe bankbetalingen. Verzamel onmiddellijke, eenmalige betalingen. Of geautomatiseerde terugkerende betalingen. En gebruik onze add-ons om mislukte betalingen automatisch te herstellen (gemiddeld 70%) en fraude te bestrijden zonder de betalingservaring van uw klant in gevaar te brengen. Met GoCardless bespaart u tijd en geld, wint en behoudt u meer klanten, krijgt u op tijd betaald en vermindert u stress. Meer dan 75.000 bedrijven over de hele wereld vertrouwen erop dat wij hun betalingen verzorgen, waaronder wereldwijde namen als DocuSign, Carrefour, Norwegian Refugee Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey en UNHCR. We stellen hen in staat betalingen te innen uit meer dan 30 landen, waarbij we jaarlijks meer dan $30 miljard verwerken. En onze producten zijn flexibel in de manier waarop u ze wilt gebruiken – of u ze nu afzonderlijk wilt gebruiken met ons gebruiksvriendelijke online dashboard, verbinding wilt maken met een van de meer dan 350 systemen die u mogelijk al gebruikt om uw bedrijf te runnen, of uw eigen aangepaste integratie met onze API. We zijn al sinds 2011 met deze missie bezig en hebben nu een geweldig team van meer dan 700 betalingsexperts in Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk en Australië. Misschien heb je al eerder van ons gehoord – we zijn besproken door de BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review en honderden anderen. Wilt u meer weten? Ga naar gocardless.com