Insight Engines-software - Populairste apps - Thailand

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire is een veilig platform voor kennisbetrokkenheid waarmee teams snel informatie kunnen vinden. Elimineer schouderklopjes, hectische Slack-verzoeken en repetitieve vragen door uw team de kennis te geven die ze nodig hebben, waar en wanneer ze die nodig hebben. Gebruikers kunnen inhoud in elk formaat uploaden (inclusief Word-documenten, PDF's, video's, audio-opnamen en diapresentaties) of nieuwe inhoud rechtstreeks op het cloudgebaseerde platform creëren. Bloomfire indexeert diepgaand elk woord in elk bestand, inclusief woorden die in video's worden gesproken, zodat gebruikers snel kunnen vinden wat ze zoeken. Of u nu kennis wilt delen binnen uw hele bedrijf of binnen afdelingen, Bloomfire helpt silo's af te breken en informatie toegankelijk te maken voor iedereen die deze nodig heeft. Bloomfire ondersteunt momenteel de kennisuitwisselingsinspanningen van toonaangevende bedrijven, waaronder FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet en King's Hawaiian. Resultaten die klanten hebben behaald met Bloomfire zijn onder meer: - Bespaart medewerkers gemiddeld 30 minuten per dag bij het zoeken naar informatie - Het aantal in de wacht geplaatste klantenservicegesprekken met 50% verminderen - Verhoging van de klanttevredenheid met 30% - Het verminderen van interne e-mails met maximaal een derde - Democratisering van inzichten en onderzoek binnen alle bedrijfstakken