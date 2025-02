Influencer-marketingplatforms - Populairste apps - Tunesië

Influencer Hero

influencer-hero.com

Influencer Hero is alles-in-één software voor influencer-beheer die bestaat uit een influencer-database en een full-service CRM die het volledige campagnebeheerproces automatiseert. Het kan in drie stappen worden verdeeld. 1). Ontdekking van influencers via onze database van 11,7 miljoen Instagram- en 12,3 miljoen YouTube-influencers en gedetailleerde zoekfilters + detectie van nepvolgers en bots 2). Geautomatiseerde communicatie via ons CRM 3). Rapportage en analyses, waaronder geverifieerde vertoningen, klikken en conversies. Door een integratie met uw winkel kunt u het gehele proces beheren via ons CRM. U kunt partnerlinks, kortingscodes instellen en uitbetalingen automatisch verwerken. Als je je influencers liever volledige controle geeft, kunnen ze inloggen op hun affiliate dashboard, hun prestaties bekijken en hun affiliate saldo zelf uitbetalen. Zodra de influencer een bericht heeft geplaatst, wordt het automatisch opgeslagen in CRM om te worden beoordeeld, gedownload en hergebruikt. Producten kunnen automatisch worden verzonden via het CRM en als u uw Facebook-bedrijfsmanager wilt koppelen, kunt u uw influencer-inhoud een boost geven via betaalde advertenties. We beschikken niet alleen over dit uitgebreide en gebruiksvriendelijke platform, maar we zorgen er ook voor dat dit platform toegankelijk is voor alle bedrijven, ongeacht de grootte.