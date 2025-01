Influencer-marketingplatforms - Populairste apps - Filipijnen

Meltwater

Meltwater, een pionier op het gebied van media-intelligentie, biedt PR-, communicatie- en marketingprofessionals het informatievoordeel dat ze nodig hebben om voorop te blijven lopen en één enkele, geïntegreerde oplossing om efficiënt te zijn. Als de enige alles-in-één oplossing voor PR en sociale media gebruiken meer dan 30.000 bedrijven de media- en sociale intelligentie van Meltwater om op de hoogte te blijven van miljarden online gesprekken en relevante inzichten te verkrijgen om hun merken strategisch te beheren. Met bijna 20 jaar ervaring in het analyseren van gegevens, zet Meltwater zich in voor persoonlijke, mondiale dienstverlening, gebouwd op de lokale expertise van 60 kantoren verspreid over zes continenten. Onze klanten kunnen de berichtgeving in de media via zowel nieuws als sociale media volgen. We volgen meer dan 300.000 online nieuwsbronnen, hebben partnerschappen voor het monitoren van gedrukte media en uitzendingen, en luisteren in realtime naar sociale gesprekken op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, commentaren, recensiesites, forums, prikborden en meer dan 300 miljoen blogs. Wij helpen onze klanten de berichtgeving in de media en sociale media eenvoudig te analyseren, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Met onze steeds groter wordende widgetbibliotheek kunnen klanten naadloos dashboards maken om de berichtgeving in de media te visualiseren en te rapporteren over de ROI van hun PR- en marketinginspanningen. Alles is interactief en exporteerbaar, om de context achter de cijfers te geven. Media-intelligentie voor PR Met meer dan 300.000 bronnen en de grootste bibliotheek met premium content kunt u elk stukje relevante media-aandacht, van online publicaties, gedrukte media, sociale media, tv- en radiostations, in realtime monitoren en analyseren. Kom in contact met influencers en journalisten en volg uw bereik. Sociale oplossingen voor marketeers De Social-divisie, voorheen Sysomos (overgenomen in april 2018), biedt uitgebreide en geïntegreerde data-oplossingen om uw sociale strategie aan te sturen. Onderzoek en monitor meer dan 200 miljard sociale gesprekken met onbeperkte zoekopdrachten en geen datalimieten, communiceer en publiceer vanaf één platform, vind eenvoudig sociale beïnvloeders, verdiep je in consumenteninzichten en ontdek communities die sociale gesprekken stimuleren. Op maat gemaakte oplossingen voor de onderneming Het Enterprise Solutions-team zorgt ervoor dat zelfs de meest complexe resultaten snel en effectief worden gerealiseerd door ons team van branche-experts en analisten. Meltwater biedt professionele diensten en premiumaanbiedingen voor 's werelds toonaangevende merken.