Industriële AR-platforms - Populairste apps

Industriële augmented reality (AR)-platforms worden gebruikt om de operationele workflows van werknemers in industriële sectoren te verbeteren. Door gebruik te maken van interactieve AR-inhoud verbeteren deze platforms de productiviteit, efficiëntie en veiligheid van werknemers. Gebruikers van industriële AR-software hebben de mogelijkheid om hun eigen AR-inhoud, doorgaans vervaardigd met behulp van een AR SDK, te integreren en deze binnen het platform op te slaan voor toegankelijkheid. Bovendien maakt deze software gelijktijdige implementatie voor meerdere gebruikers mogelijk. Deze platforms vergemakkelijken het scannen van objecten uit de echte wereld, waardoor gebruikers tags en annotaties over elkaar heen kunnen leggen, waardoor een effectievere training op de werkvloer mogelijk wordt gemaakt. Bovendien hebben medewerkers indien nodig gemakkelijk toegang tot essentiële documentatie. Veel van deze tools bevatten ook videotoegangsfuncties, waardoor teamleden op afstand het perspectief van de gebruiker in realtime kunnen bekijken. Het is belangrijk om industriële AR te onderscheiden van AR-trainingssimulatorsoftware, aangezien deze laatste niet specifiek op maat is gemaakt voor industriële toepassingen.