Industriële AR-platforms - Populairste apps - Vaticaanstad

Help Lightning is een B2B Software as a Service (SaaS)-bedrijf gespecialiseerd in hulp op afstand. Het biedt video-samenwerkingsdiensten van de volgende generatie waarmee de experts van een bedrijf vrijwel zij aan zij kunnen werken met iedereen die hulp nodig heeft, waar ook ter wereld. De cloudgebaseerde oplossing van het bedrijf maakt gebruik van augmented reality-functies, waaronder het samenvoegen van twee videostreams en het gebruik van 3D-annotatie om realtime communicatie te verbeteren en moeilijke problemen op te lossen. Help Lightning wordt gebruikt voor de installatie, inspectie, training, onderhoud en reparatie van complexe apparatuur en producten. Met Help Lightning zien klanten onmiddellijke prestatieverbeteringen, waaronder een stijging van het aantal eerste reparaties, minder vrachtwagenritten, een grotere personeelscapaciteit en een toename van de eindklanttevredenheid, terwijl de service-omzet en marge worden verbeterd.