Software voor het volgen van inkomende oproepen - Populairste apps - Rusland

Infinity Hub

Ontdek wat er vóór, tijdens en na elk gesprek gebeurt en onderneem echte actie om de marketing- en operationele efficiëntie te vergroten. Infinity is een ISO 27001-gecertificeerd oproepintelligentieplatform van wereldklasse met gedetailleerde mogelijkheden voor het volgen van bezoekers. Met Infinity kunt u het gehele klanttraject in kaart brengen en inzichten van onschatbare waarde ontsluiten, zoals de campagnes, webpagina's en exacte trefwoorden waarmee uw klanten bezig waren voordat ze de telefoon oppakten. Door vast te stellen waar oproepconversies vandaan komen, kunt u het volledige plaatje zien als het gaat om het analyseren van de prestaties. U kunt een indrukwekkende ROI op uw marketinguitgaven genereren door het giswerk rond wat omzet genereert volledig te elimineren. De Infinity Hub evolueert voortdurend om gebruikers in staat te stellen de beste klantervaringen te creëren door hen in staat te stellen te integreren met de nieuwste versies van Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce en nog veel meer. We integreren ook met Instagram en Facebook, wat betekent dat Infinity-gebruikers extra waarde uit hun sociale advertenties kunnen halen. Onze Conversation Analytics-suite analyseert alle inkomende en uitgaande gesprekken op grote schaal en biedt essentiële inzichten in wat wel en niet tot positieve resultaten leidt. Agent ID biedt gedetailleerd inzicht in de prestaties van individuele agenten, zodat u op maat gemaakte trainingssessies kunt creëren die gericht zijn op het creëren van naadloze klantervaringen. Enkele van de resultaten die we onze klanten hebben helpen bereiken zijn: 79% stijging in conversies voor Flight Center 64% reductie in Customer Acquisition Costs (CAC) voor Pendragon 50% reductie in callcenterkosten voor Access Self Storage