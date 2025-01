Software voor het volgen van inkomende oproepen - Populairste apps - Pakistan

Ringostat

ringostat.com

Ringostat is een platform voor het volgen van oproepen, telefonie en end-to-end analyses. Ringostat helpt bij het optimaliseren van marketing, rekening houdend met de ROI, het opbouwen van effectieve communicatie met klanten en het stimuleren van de verkoop. Het is de enige dienst in zijn soort in Oost-Europa die een officiële technologiepartner van Google Analytics is. Het platform omvat zeven producten: oproepregistratie, end-to-end analyses, virtuele PBX, een terugbelwidget, Ringostat Smart Phone, Ringostat Insider en Ringostat Messenger. Deze producten vertegenwoordigen elk een van de drie takken die samen één ecosysteem vormen: analyse, communicatie en verkoop. Ringostat Virtual PBX wordt binnen een dag gelanceerd, vereist geen extra investeringen in apparatuur en is geschikt voor alle werkomstandigheden van de verkoopafdeling. Ringostat-oplossingen zijn perfect voor callcenters. Ze maken het mogelijk om verzoeken snel te verwerken en met één klik te bellen. De behoeften van de klant zijn de belangrijkste prioriteit van het platform. Het vriendelijke technische ondersteuningsteam is alert op de verzoeken van gebruikers en reageert binnen vier minuten. 95% van de gebruikers beoordeelt de technische ondersteuningsspecialisten van Ringostat als ‘Uitstekend’ of ‘Goed’. Bovendien helpt een toegewijde klantsuccesmanager klanten om Ringostat-producten zo effectief mogelijk te gebruiken voor hun specifieke zakelijke behoeften.