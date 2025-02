Identiteitsverificatiesoftware - Populairste apps - Somalië

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify stroomlijnt/automatiseert het repetitieve proces van het verzamelen van persoonlijke gegevens van nieuwe klanten, werknemers of sollicitanten. Hiermee kan de gebruiker op intelligente wijze al zijn eigen gegevens via zijn eigen apparaat verstrekken, waardoor hij tijd en geld bespaart. Wanneer organisaties vaak mensen aannemen, hebben ze het probleem dat ze achter de gegevens of documenten van hun nieuwe medewerkers aan moeten gaan. Dit kan betekenen dat drukbezette HR-professionals voortdurend e-mails, telefoontjes of sms-berichten moeten sturen om die ene of twee belangrijke documenten te bemachtigen. Dit vermindert het risico en de zorgen dat u niet over de juiste ID, werkvergunning of POA beschikt in geval van nood, zoals een verrassende audit. PlanetVerify biedt een heel eenvoudig dashboard op Microsoft Azure dat dit proces veilig automatiseert en in letterlijk enkele minuten kan worden ingesteld. De gebruiker selecteert items die moeten worden verzameld en drukt op VERZENDEN naar een of meerdere paren. Deze kunnen vervolgens reageren met hun eigen apparaat, gegevensitems invoeren en hun camera gebruiken voor documenten. De gebruiker ontvangt e-mail-/sms-herinneringen als er iets ontbreekt en zodra alles is voltooid, ontvangt u een melding - klus geklaard! Naast de tijdsbesparing bij het achtervolgen, worden alle gegevens door de medewerker ingevoerd, zodat dubbel invoeren niet nodig is. PlanetVerify verifieert zelfs zaken als IBAN-nummers bij binnenkomst, zodat u geen lange en vaak foutieve banknummers meer hoeft over te schrijven. Andere optionele verificatietools zijn eenvoudig toegankelijk op het PlanetVerify Dashboard. Er kunnen geplande archiverings- en opschoonregels worden ingesteld om ervoor te zorgen dat gegevens niet buiten de wettelijke vereisten worden bewaard, vooral als de sollicitant een baan wordt geweigerd. Als het document onjuist is of van onvoldoende kwaliteit is, drukt u eenvoudigweg op de knop Afwijzen en selecteert u de reden in de vervolgkeuzelijst. De medewerker wordt hiervan op de hoogte gesteld. Anders dan bij e-mail, waarbij de ontvangst van persoonlijke gegevens plaatsvindt in de vorm van een druppelfeed met talloze onbekende en risicovolle bijlagen, presenteert PlanetVerify alle items zonder risico voor de gebruiker in een overzichtelijk profiel op één scherm op Dashboard. Sorteren en opslaan is niet nodig, dit gebeurt allemaal automatisch door PlanetVerify. PlanetVerify, partners van Docusign, bieden ook volledig geïntegreerde eSigning-behoeften, zodat arbeidscontracten kunnen worden opgenomen in het gegevensverzoek en direct door individuen op hun apparaat kunnen worden ondertekend.