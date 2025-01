Identiteitsverificatiesoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Plaid

Plaid is een platform met een reeks producten waarmee ontwikkelaars financiële applicaties kunnen bouwen die kunnen communiceren met bankrekeningen, betalingen kunnen uitvoeren en risico's kunnen beheren. Hiermee kan een gebruiker eenvoudig zijn bankrekening authenticeren en aan elke applicatie koppelen en bankachtige functionaliteit vanuit die app gebruiken. Met Plaid kunt u applicaties ontwikkelen die synchroniseren met de bankrekeningen van gebruikers om hun budgetten bij te houden en te beheren, en geld over te maken. In wezen fungeert het als de schakel tussen banken en financiële technologieën. Verschillende bekende merken zoals Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood en Level Money gebruiken momenteel de producten en oplossingen van Plaid. In het geval van de populaire geïntegreerde online HR-service Gusto maakt het gebruik van de geautomatiseerde clearing house (ACH)-functionaliteit van Plaid om zijn directe salarisbetalingsservice aan te drijven. Andere fintechs, zoals de budgetteringsapp Level Money, gebruiken het platform om gegevens van de verschillende bankrekeningen van gebruikers te consolideren en op te schonen om hen te helpen hun geld te beheren en te budgetteren. In brede zin omvat Plaid cruciale segmenten van financiële diensten, waaronder het opzetten van betalingen en het valideren van financiële gegevens. Het kan u helpen bij het regelen en uitvoeren van ACH-betalingen, het verzamelen van transactiegegevens, het valideren van de identiteit van gebruikers, het onderzoeken van werkgelegenheids- en inkomensgegevens, het beoordelen van het risico van gebruikers en het inbedden van bankintegraties rechtstreeks in kredietstromen. Het ontwikkelen van uw eigen applicatie is nog nooit zo eenvoudig gemaakt: met slechts een paar regels code kunt u Plaid inpassen in wat u ook bouwt. Overzicht van de voordelen van Plaid: Betere ACH-authenticatie Het authenticeren van rekeningen voor betalingen van bank tot bank is eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker gemaakt. U kunt overboekingen direct verifiëren zonder te hoeven wachten op microstortingen en het aantal mislukte transacties verminderen door gebruikers te authenticeren en naar ACH te sturen. Dit resulteert in een naadloze gebruikerservaring, omdat u gebruikers kunt instellen op basis van informatie die ze al kennen, waardoor het jagen op chequeboekjes effectief wordt geëlimineerd. Het verhoogt ook de conversies doordat u een voor mobiel geoptimaliseerde stroom kunt implementeren die veel beter converteert. Controleer saldi in realtime Het werken met financiële gegevens wordt vereenvoudigd met Plaid. In slechts een paar stappen kunt u historische gegevens en realtime saldo ophalen, en actuele en beschikbare saldo-informatie en details over accountstatus en -type verkrijgen. U kunt in een oogwenk de saldi van uw gebruikers controleren wanneer u een overboeking moet uitvoeren. Het helpt rood staan ​​te voorkomen en maakt voorfinanciering van transacties mogelijk met inzicht in de saldi. Bovendien voorkomt u, door inzicht te krijgen in het beschikbare geld voordat u overboekt, kosten voor niet-voldoende fondsen (NSF), waardoor de fraudekosten worden verlaagd of zelfs volledig worden geëlimineerd. Bankfraude terugdringen Met Plaid kunt u bankgegevens gebruiken om identiteiten te verifiëren en bankfraude te verminderen. U kunt de identiteit van gebruikers, zoals naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres, onderbouwen en de informatie vergelijken met de gegevens die bij de bank geregistreerd zijn. U kunt uw gebruikers leren kennen via een eenvoudige identiteitscontrole, die verder wordt vergemakkelijkt door automatisch ingevulde formulieren op basis van de gegevens van de rekeninghouder die bij de bank zijn geregistreerd. Duidelijke en gecategoriseerde transacties Het geldbeheer wordt gestroomlijnd wanneer u beschikt over schone, gecategoriseerde transactiegegevens die tot 24 maanden teruggaan. U krijgt betere details over transacties wanneer u deze in context plaatst met geolocatie-, verkoper- en categorie-informatie. Met betrouwbare, realtime gegevens die zo ver mogelijk teruggaan, krijgt u waardevolle inzichten om uw klanten beter van dienst te zijn en de kosten te verlagen met verbindingen met lage latentie waarvoor geen extra technische middelen nodig zijn. Controleer de activa van leners rechtstreeks vanaf de bron Leners kunnen hun bankrekeningen binnen enkele seconden koppelen om de conversies te maximaliseren. U krijgt hoge verwerkingssnelheden met een geïntegreerde technologie die Plaid naadloos verbindt met uw eigen ervaring om de wrijving voor de lener te verminderen. Ook het versnellen van verbindingen is de inzet voor beveiliging, zoals het gebruik van 256-bit AES-encryptie op bedrijfsniveau, die gepaard gaat met regelmatige netwerkpenetratietests en beveiligingsbeoordelingen.