Software voor ideeënbeheer - Populairste apps - Sint-Helena

Het kant-en-klare platform om op een eenvoudige manier medewerkers te betrekken en ideeën uit de hele organisatie te verzamelen. --- Hives begon met een simpel idee: kennis en ervaring moeten worden gedeeld. Er was eens een team van consultants dat organisaties hielp een betere en effectievere digitale werkplek te creëren. We begrepen echter al vroeg dat veel van onze klanten het moeilijk vonden om hun medewerkers in staat te stellen hun mening te uiten en ideeën voor verbetering te delen. Het ontbrak hen eenvoudigweg aan een permanent model voor voortdurende verandering. En zonder een gemakkelijke manier om ideeën te verzamelen, zou een verandering langzaam tot stand komen en zou de gezondheid (en rijkdom) van de organisatie in gevaar komen. Het concept werkt eigenlijk net als een bijenkorf. Wist u trouwens dat de bijenkorf een veelgebruikt symbool is van industrie en samenwerking? En het is heel logisch, want in een bijenkorf heeft elke bij een doel en een specifieke taak, en ze werken allemaal samen. En net als bij een bijenkorf is het welzijn van en de cultuur in een organisatie afhankelijk van de bezige bijen waaruit zij bestaat. Een bijenkorf werkt als volgt: de interne structuur wordt een honingraat genoemd en is gemaakt uit een massa hexagonale prismatische cellen bestaande uit bijenwas, waardoor een fundamenteel patroon van daadwerkelijke geometrische efficiëntie ontstaat. De bijen verzamelen zelf nectar en andere zoete sappen uit bloemen, die in de lichamen van de bijen worden omgezet in honing. De honing zelf wordt vervolgens opgeslagen in de cellen van de bijenwas. Klinkt bekend? Het proces van samenwerken, met een doel, het verzamelen van nectar en het omzetten ervan in honing lijkt behoorlijk op de manier waarop wij mensen naast elkaar bestaan ​​en samenwerken. Wij floreren als we werken voor een organisatie met een sterke basis en efficiënte werkprocessen. We willen deel uitmaken van iets groters en we willen bijdragen waar we kunnen. De hele dag verzamelen we inspiratie en indrukken, die op het moment dat je het het minst verwacht, worden omgezet in concrete ideeën. Maar waar moeten deze ideeën worden benut en geoogst? Dat was de uitdaging voor elke organisatie waarmee we spraken. Daarom besloten we een oplossing voor deze problemen te bedenken en een tool te bouwen die bedrijven de mogelijkheid zou geven om hun werknemers meer mogelijkheden te bieden op manieren waarvan zij niet eens voor mogelijk hielden.