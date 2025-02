Hybride activeringssoftware - Populairste apps - Turkmenistan

Whatspot

Verhoog uw werkruimtebeheer naar nieuwe hoogten met Whatspot. Perfect voor bedrijven, coworking-ruimtes, universiteiten en openbare instellingen, we bieden een dynamische oplossing voor al uw boekingsbehoeften-van bureaus tot (vergadering) kamers en parkeerplaatsen terwijl we gemakkelijk te gebruiken blijven. Whatspot is voor altijd gratis voor 3 ruimtes en maximaal 15 gebruikers! Ervaar ongeëvenaarde efficiëntie met ons intuïtieve platform gratis en breidt uit wanneer u de behoefte voelt om te schalen. Onze prijzen zijn ontworpen met schaalbaarheid in gedachten, de plannen bieden een flexibele prijsstructuur op basis van uw gebruik. Voordeel van: interactieve kaarten, mobiele app, QR -codes op de werkplek, eenvoudige bezoekerstoegang, goedkeuringsproces, statistieken voor ruimtegebruik. Stroomline uw ruimte, vereenvoudigt de boekingen en optimaliseer het gebruik van middelen, terwijl u de gebruikerservaring verbetert. Kies Whatspot voor een slimmere, meer georganiseerde werkruimte. Wat je krijgt: Whatspot zal je snel en gemakkelijk helpen om een ​​geschikte datum te vinden voor een boeking, zodat het niet met anderen botst. Directe boekingen, ter plaatse-onderweg, instant boekingen inschakelen met een eenvoudige scan, catering voor de snelle behoeften van professionals-bureaus en ruimteboekingen Visual gemaakt-beheren Hot Desk-boekingen gemakkelijk te gebruiken met interactieve plattegronden. Creëer een werkomgeving waarin teams en individuen effectief kunnen werken. Zie in realtime welke bureaus beschikbaar zijn, die op kantoor is en waar teamgenoten zitten. Stel boekingen beschikbaar voor het publiek - Sta bezoekers en externe partners toe om vergaderzalen, bureaus, bureaus en andere bronnen voor gedeelde bedrijven gemakkelijk en zonder de noodzaak om een ​​account te maken te boeken. Alles in uw controle. Alle boekingen op één plek - hebben een perfect overzicht van de boekingen van uw eigen en uw bedrijf in de vorm van een agenda of dagelijkse agenda. Het is altijd bij de hand op uw mobiele telefoon, tablet of computer. Totale controle, realtime inzicht - Beheer wie toegang heeft tot de bronnen, boekingen goedkeuren of afwijzen. Houd het ruimtegebruik in realtime bij, zodat u altijd weet welke bronnen worden gebruikt wanneer en door wie. Gedetailleerde gebruiksrapporten voor nauwkeurige facturering - Verhoog uw factureringsnauwkeurigheid met onze gedetailleerde gebruiksrapporten. Of het nu gaat om het factureren voor hot bureaus of vergaderzalen, onze software biedt precieze gegevens, zodat elk uur wordt verantwoord.