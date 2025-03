Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd HRMS- en HCM-software - Populairste apps

Human Resource Management Systems (HRMS) en Human Capital Management (HCM)-software zijn uitgebreide platforms op het gebied van HR-technologie en omvatten functionaliteiten in verschillende HR-softwarecategorieën. HRMS fungeert als een geïntegreerd, modulair systeem voor het beheren van alle aspecten van personeelsinformatie. Bedrijven gebruiken HRMS om cruciale HR-functies zoals werving, prestatiebeoordelingen en opleiding van medewerkers te stroomlijnen binnen een gecentraliseerd raamwerk, waardoor efficiënt HR-beheer en -rapportage mogelijk wordt gemaakt. HRMS-suites worden doorgaans gebruikt door HR-afdelingen in grote ondernemingen en zijn ontworpen met een modulaire structuur die maatwerk mogelijk maakt om aan specifieke organisatorische vereisten te voldoen. Deze systemen kunnen worden geïmplementeerd als volledig geïntegreerde suites of als individuele modules, die kunnen worden geïntegreerd met andere best-of-breed HR-softwareoplossingen. De belangrijkste kenmerken die vaak in HRMS worden aangetroffen, zijn onder meer HR-kernbeheer, rekruteringstools, mogelijkheden voor prestatiebeheer en functionaliteiten van het corporate learning management system (LMS).