Software voor HR-servicelevering - Populairste apps - Vaticaanstad

Siit biedt HR- en IT-teams de kracht om betekenisvolle en duurzame relaties met hun werknemers op te bouwen. Door het aanbieden van de eerste speciale interne helpdesk is het nu mogelijk om een ​​geweldige service-ervaring voor medewerkers te bieden. Stroomlijn werknemersverzoeken en beheer werknemerscommunicatie via uw bestaande kanalen (Slack, e-mails, ...), automatiseer handmatig werk en analyseer uw acties, Siit helpt u de controle te krijgen over uw werknemerservaringen. Siit, opgericht in 2021 in Parijs, heeft een missie om mensen en bedrijven te herenigen.