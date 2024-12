HR-compliancesoftware - Populairste apps - Denemarken Populairst Recent toegevoegd

HR-compliancesoftware helpt bedrijven, managers en HR-professionals op de hoogte te blijven van alle HR-bedrijfsregelgeving en compliancewetten. Met deze tools kunnen bedrijven navigeren door complexe en voortdurend evoluerende nationale en federale compliancewetgeving en -regels. Ze helpen ook bij het communiceren en afdwingen van bedrijfs- en wetgevingsbeleid aan werknemers. Bovendien automatiseren deze oplossingen vaak het beheer van geheime documenten en rapportageworkflows. Traditioneel zijn compliance-oplossingen vooral gericht op financiële compliance, zoals salarisadministratie. De afgelopen jaren zijn ze echter geëvolueerd om uitgebreidere oplossingen te bieden. Moderne HR-compliancesoftware richt zich doorgaans op gebieden als salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, risico's en veiligheid, werving en werknemersrelaties. Hoewel de meeste leveranciers gespecialiseerd zijn in specifieke compliancewetten, zoals ACA, secundaire arbeidsvoorwaarden of kleine bedrijven, wordt HR-compliancesoftware vaak gebundeld met andere HR-software, zoals onboarding, tijd- en aanwezigheidsregistratie of software voor het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, in plaats van elk gebied te bestrijken. Het kan ook als stand-alone oplossing worden aangeboden. Sommige HR-compliance-oplossingen omvatten integraties met kern-HR- of salarissoftware om salarisrapporten te automatiseren en het compliance-onderhoud te stroomlijnen.