Software voor HR-casebeheer - Populairste apps - Thailand

Vault Platform is het besturingssysteem voor bedrijfsintegriteit en helpt bedrijven bij het oplossen en voorkomen van wangedrag en ESG-schendingen. Want vandaag de dag moeten bedrijven actief zijn in hun streven naar onberispelijke integriteit. Activeer iedereen in uw zakelijke ecosysteem – inclusief werknemers, klanten, aandeelhouders en leveranciers – om wangedrag op te sporen, op te lossen en te voorkomen met de Active Integrity-oplossing van Vault Platform. Want vandaag de dag wil iedereen via zijn werk een positieve impact hebben op de wereld. Door te kiezen voor een actieve openbaarmakingsaanpak via meerdere kanalen, het centraliseren van een gezamenlijk onderzoeksproces en het verspreiden van bruikbare integriteitsinzichten, verkleint u blinde vlekken, halveert u de oplossingstijd, voorkomt u verder wangedrag en maakt u van integriteit uw concurrentievoordeel. Vault helpt organisaties in verschillende sectoren, waaronder Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi en Kepler Group, om over te schakelen van een reactieve benadering van integriteit naar een proactieve strategie en om de actie en verantwoordelijkheid op te schalen die nodig zijn om organisaties op te bouwen die de wereld een betere wereld maken. plaats. Neem contact op met ons team voor meer informatie over hoe de Active Integrity-oplossing van Vault uw bedrijf kan helpen de grootste risico's op wangedrag te overwinnen. Kies Kluis. Het is gewoon goed zakendoen.