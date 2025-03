Stratigens

Stratigens is een bekroonde softwareapplicatie die strategische beslissingsinformatie biedt. Onze missie is om bedrijven te helpen de verbinding te leggen tussen personeel en werkplek, zodat ze beslissingen kunnen nemen die datagestuurd, snel en kosteneffectief zijn. Stratigens is het enige softwarepakket dat wereldwijde personeels- en werkplekgegevens op één plek combineert. Stratigens verzamelt miljoenen datapunten over vaardigheden, steden en landen uit duizenden databronnen en maakt deze informatie gemakkelijk verteerbaar, waardoor externe data worden omgezet in intelligentie en inzichten. Stratigens condenseert weken aan onderzoek in seconden, geleverd tegen een fractie van de kosten van adviesbureaus. Met Stratigens kunt u investeren in mensgerichte strategieën, waarbij u data gebruikt om menselijk kapitaal effectief te beheren.