HR-analysesoftware - Populairste apps - Sint-Helena

Culture15

culture15.com

Culture15 is een HR-analyseplatform dat het gedrag van werknemers gebruikt om de huidige cultuur van een organisatie te diagnosticeren. We laten leiderschapsteams hun cultuur 'definiëren', of ze nu wendbaar of innovatief willen zijn of de nadruk willen leggen op diversiteit en inclusiviteit, ons platform stelt organisaties in staat om te zien of ze over dit vermogen beschikken en, zo ja, hoe sterk het is. Gebruikers kunnen aangepaste mogelijkheden creëren en gedrag volgen op functie, regio of elke andere aangepaste segmentatie die ze willen instellen. We gebruiken een enquête gebaseerd op ons eigen gedragsframework van 15 assen waarmee u meer over uw organisatie te weten kunt komen. Wij geloven ook dat betrokkenheid een rol speelt in de organisatiecultuur. Daarom stelt ons platform organisaties ook in staat dit te blijven meten, maar door cultuur op de voorgrond te plaatsen, wordt daadwerkelijk verandering gestimuleerd.