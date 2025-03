Helpdesksoftware - Populairste apps - Oekraïne

Gladly

gladly.com

Gladly is de enige klantenservicesoftware die is gebouwd rond mensen, niet rond tickets. AI zorgt voor een revolutie in de manier waarop we werken en communiceren. De verwachtingen van consumenten over hoe ze door merken worden gekend en behandeld, zijn nog nooit zo groot geweest. Tegelijkertijd staan ​​merken onder druk om meer te doen met minder en moeten ze de spanning balanceren tussen geld besparen met AI en automatisering, terwijl ze toch ervaringen van wereldklasse voor consumenten kunnen bieden. De juiste ervaringen creëren verbinding, loyaliteit en customer lifetime value. Klantenservicesoftware die op tickets is gebouwd, slaagt er niet in om door deze spanning heen te komen. En merken die afhankelijk zijn van ticketingsoftware falen in deze nieuwe economie. Opgeblazen tech-stacks. Dubbele kaartjes. Herhaling en frustratie van consumenten. Onhandige en zenuwachtige agenten. Twee slechte service-ervaringen zullen een klant voor het leven verliezen. Graag past AI op een andere manier toe, om commerciële merken te helpen radicaal persoonlijke klantenservice op conciërgeniveau op schaal te leveren. Met Gladly helpen consumenten zichzelf wanneer ze willen en worden klantenservicemedewerkers tot superhelden gemaakt, waardoor ze efficiënter en productiever worden. Elk gesprek in Gladly begint met een realtime inzicht in de klant: wie ze zijn, hun voorkeuren, hun gespreks- en aankoopgeschiedenis met het merk, elke interactie op één plek. En omdat elk kanaal standaard is ingebouwd – VOICE, e-mail, sms, chat, sociale berichten, zelfbediening – hebben merken één levenslange gespreksstroom met hun klanten. De klanten van Gladly zijn 's werelds meest geliefde merken: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty en Warby Parker. Deze merken en honderden andere merken maken gebruik van Gladly om levenslange loyale klanten op te bouwen via diepe verbindingen.