Help-ontwerptools (HAT) - Populairste apps - Tadzjikistan

Document360 is een door AI aangedreven kennisbankplatform dat is ontworpen voor het creëren van kennisbanken (openbaar en privé) met SOP's, gebruikershandleidingen, documentatie en meer. Met zijn intuïtieve interface en robuuste functies centraliseert Document360 kennis, stroomlijnt de samenwerking en levert uitzonderlijke documentatie. Het onderscheidt zich door zijn unieke functionaliteiten, is SOC 2 Type 2-gecertificeerd, biedt privéhosting en maakt naadloze integratie met derden mogelijk. Dit is wat Document360 biedt op het gebied van functionaliteit: * Vraag Eddy: voor snelle antwoorden kunnen gebruikers Eddy vragen stellen en Eddy geeft je het meest nauwkeurige antwoord uit het relevante artikel. Bespaar tijd door het hele artikel te doorzoeken. Eddy vereenvoudigt het opstellen van uw helpartikelen door uit de artikelen relevante FAQ's te genereren. Dit bespaart uw team tijd en zorgt voor een soepelere en intuïtieve ervaring voor uw klanten. * Dashboard: De gecentraliseerde hub presenteert een visueel aantrekkelijk en intuïtief ontworpen dashboard, dat een uitgebreid overzicht biedt van cruciale informatie. Het is het zenuwcentrum voor een meer naadloze en inzichtelijke ervaring. * Intuïtieve blokeditor: de nieuwe blokeditor stroomlijnt het proces voor het maken van inhoud. Met de toevoeging van een inline commentaarfunctie wordt samenwerking realtime en moeiteloos, wat een dynamischer bewerkings- en beoordelingsproces bevordert. * Gecentraliseerde hub voor aanpassing: de aanpassingshub biedt gebruikers ongekende controle en maakt het mogelijk de documentatie-esthetiek te verfijnen. Teams kunnen moeiteloos lay-outs, kleurenschema's, lettertypen en merkelementen aanpassen om de documentatie naadloos af te stemmen op hun merkidentiteit. * Geavanceerde analyses: de analysefunctie biedt realtime inzicht in gebruikersgedrag, inhoudseffectiviteit en betrokkenheidspatronen. Het transformeert ruwe data in betekenisvolle informatie, waardoor datagestuurde besluitvorming mogelijk wordt. Bovendien kunt u nu de controle over de lezersbevestiging overnemen met leesbevestigingen. * Instant Sync-integraties: Instant synchronisatie zorgt voor een naadloze en realtime gegevensstroom tussen Document360 en verschillende tools en services van derden. Nu kan Document360 naadloos worden geïntegreerd met Zendesk Federated Search en GitHub, waardoor de samenwerking en de workflow-efficiëntie worden verbeterd. * AI Writer: een door AI aangedreven tool die helpt bij het genereren van inhoud van hoge kwaliteit, het garanderen van consistentie en het verkorten van de tijd die nodig is om documentatie te produceren. * AI Business Glossary Generator: genereert automatisch een uitgebreide zakelijke woordenlijst, waardoor gebruikers consistente terminologie in hun documentatie kunnen behouden. * Markdown-teksteditor: met een eenvoudige Markdown-editor kunnen gebruikers tekstdocumenten opmaken met behulp van typische opmaaktechnieken, waaronder koppen, accenten, lijsten, afbeeldingen en links, waardoor het voor niet-ontwikkelaars gemakkelijk wordt om de basisbeginselen onder de knie te krijgen. * Categoriebeheer: Creëer een goed gestructureerde hiërarchie van al uw kennisbankinhoud, tot 6 subcategorieën, waardoor het voor gebruikers gemakkelijk wordt om informatie te vinden en te verwerken. * Rollen en machtigingen: Met Document360 kunt u beperken wie toegang heeft tot wat, zodat uw kennisbank veilig blijft. U kunt geverifieerde teamleden toevoegen om bij te dragen aan specifieke projecten. * Lokalisatie: begrijp uw wereldwijde publiek; u kunt artikelen, fragmenten, variabelen en woordenlijsten vertalen naar meer dan 50 talen. * Privéhosting: krijg toegang tot volledig geïsoleerde omgevingen voor meer kracht en controle over uw hostingomgeving voor de beste prestaties. * Versiebeheer: functies voor terugdraaien en versiebeheer stellen u in staat de wijzigingsgeschiedenis voor elk onderdeel in uw kennisbank te bekijken. * Back-up en herstel: Document360 maakt dagelijks automatisch een back-up van uw projecten. U kunt echter op elk gewenst moment handmatig een back-up van uw project maken. U kunt het gehele project of een deel van uw kennisbank vanuit de beschikbare back-up naar een eerdere staat herstellen. * API-documentatie: gebruikers kunnen hun OpenAPI-specificaties importeren en automatisch documentatie laten genereren. Document360 is marktleider op het gebied van innovatie in de generatieve AI-kennisbankcategorie en bedient verschillende industrieën in meer dan 30 landen bij het opbouwen van hun kennisbanken. Tot onze klanten behoren VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS en meer.