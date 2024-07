Help-ontwerptools (HAT) - Populairste apps - Andorra Populairst Recent toegevoegd

Help Authoring Tools (HAT) zijn softwaretoepassingen die zijn ontworpen om technische schrijvers te helpen bij het maken, publiceren en onderhouden van helpdocumentatie voor software. De resulterende documentatie wordt gebruikt in gebruikershandleidingen, handleidingen en helpbestanden. Deze tools zijn bedoeld om de tijd en moeite die nodig is om assistentiemateriaal voor werknemers en eindgebruikers te produceren, te verminderen. Technische schrijvers gebruiken HAT's om het gehele documentatieproces te beheren, inclusief het schrijven, bewerken en exporteren van documenten voor beoordeling door redacteuren, beheerders en collega's. Uiteindelijk maken HAT's de digitale publicatie van de documentatie mogelijk. Veel van deze tools ondersteunen het importeren van tekst uit verschillende bestandsformaten en software voor het maken van documenten. Sommige HAT's zonder ingebouwde bouwtools moeten mogelijk worden geïntegreerd met bouwautomatiseringstools om de documentatie weer te geven of te gebruiken.