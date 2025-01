Heatmap-hulpmiddelen - Populairste apps - Frans-Polynesië

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange kan u helpen begrijpen waarom uw website verkeer ontvangt dat niet in verkopen of leads wordt omgezet. Onze conversie-optimalisatietools worden door meer dan 450.000 websites over de hele wereld vertrouwd om inzicht te krijgen in wat mensen op hun website doen. Verhoog uw omzet en leer meer over uw websitebezoekers. Met onze sessie-opnames en dynamische heatmaps kunt u zien waar mensen op uw website hebben geklikt, gescrolld en getikt om te zien wat hen ervan weerhoudt om te kopen. Verdiep u in het bezoekerstraject van één persoon met behulp van Optimizable Segments om sessieherhalingen van gefrustreerde of verwarde bezoekers te bekijken. Bekijk het grotere geheel door te kijken naar een totaaloverzicht van waar mensen het meest (of minst) mee bezig zijn met dynamische heatmaps. Gebruik een Scroll Heatmap om te zien of mensen ver genoeg naar beneden scrollen om uw call-to-action te zien of dat ze weggaan voordat u ze kunt converteren. Verminder het verlaten van winkelwagentjes De krachtige combinatie van Live Chat en een live weergave van uw bezoekers kan verlaten winkelwagentjes voorkomen. Als je iemand in realtime ziet worstelen, kun je Live Chat gebruiken om te zien of je hem kunt helpen vinden wat hij nodig heeft of zijn vragen kan beantwoorden. Met de Lucky Orange Announcements-tool kunt u een pop-up maken waarin een upsell-mogelijkheid wordt benadrukt, een korting wordt aangeboden of om een ​​productrecensie wordt gevraagd.