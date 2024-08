Heatmap-hulpmiddelen - Populairste apps - Bosnië en Herzegovina Populairst Recent toegevoegd

Heatmap-tools bieden inzicht in het gedrag van web- of mobiele bezoekers terwijl ze interactie hebben met een specifieke pagina op een website of mobiel apparaat. Marketeers en webontwikkelaars maken gebruik van heatmaps om gebruikersacties zoals klikken, zweefbewegingen en scrollen op een webpagina visueel weer te geven. Deze visuele representaties tonen de verzamelde klikken en muisbewegingen en bieden diepgaande gegevens die marketeers en UI/UX-ontwerpers kunnen beoordelen. Deze gegevens zijn cruciaal voor het evalueren van de effectiviteit van het ontwerp van een pagina bij het trekken van de aandacht van kijkers, het identificeren van gebieden voor verbetering en uiteindelijk het verhogen van de betrokkenheid en conversiepercentages.