Software voor handgeschreven notities - Populairste apps - Slowakije

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST is een handgeschreven postservice waarmee bedrijven diepere relaties met klanten en prospects kunnen ontwikkelen. We doen dit door software en robotica te combineren om echte pen- en inktbrieven te verzenden met een variabel handschrift dat niet te onderscheiden is van menselijk handschrift. Het resultaat is een veel effectiever marketingkanaal met echte ROI-verantwoordelijkheid. In feite kun je IgnitePOST zien als “Mailchimp voor gepersonaliseerde, robotachtige handgeschreven notities.” Met authentiekere communicatie zien onze klanten een ongekend responspercentage dat 30x beter is dan e-mail en 10x beter dan direct mail. Daarnaast biedt IgnitePOST eenvoudige tools om campagnes te maken, verzenden en volgen. Deze tools kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande marketing- of CRM-systemen dankzij de veelheid aan integratiemethoden die wij aanbieden, van Shopify en Klaviyo tot white-labeling en Zapier. Relaties zijn van cruciaal belang voor verkoop en marketing, vooral in een wereld die verzadigd is met digitale advertenties en e-mails. IgnitePOST helpt u betekenisvolle, authentieke verbindingen te creëren die de sleutel zijn tot meer omzet en tevredenre klanten. We bieden native integraties om het instellen en verzenden van handgeschreven kaarten moeiteloos te maken! Enkele van de beschikbare opties zijn: - Integreren met elk CRM-systeem door simpelweg een e-mail te activeren: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handscribe-cards - Shopify App Store-integraties: https://apps. shopify.com/ignitepost - Zapier-app: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - IgnitePOST API: https://www.ignitepost.com/api-documentation