Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites tot desktop-apps met WebCatalog Desktop—je alles-in-één tool om apps en accounts te beheren. Wissel eenvoudig tussen meerdere accounts, organiseer apps per workflow en krijg toegang tot een zorgvuldig samengestelde catalogus van desktop-apps voor Mac en Windows. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Software voor wereldwijd handelsbeheer - Populairste apps

Met Global Trade Management (GTM)-software kunnen bedrijven effectief toezicht houden op hun internationale handelsactiviteiten. Deze software wordt voornamelijk gebruikt door importeurs en exporteurs en verbetert de samenwerking met handelspartners, automatiseert nalevingsprocessen en stroomlijnt de wereldwijde handelsactiviteiten. Door de winst te maximaliseren en grensoverschrijdende activiteiten te vergemakkelijken, helpt GTM-software producten te categoriseren en essentiële handelsdocumentatie te beheren. Het vereenvoudigt de afhandeling van exportvergunningen, conformiteitsdocumenten, classificaties, landingskosten, kredietbrieven, internationale grensvertragingen en importregelgeving. Professionals in het veld benadrukken vaak dat het beheersen van supply chain-risico's cruciaal is om boetes en operationele verstoringen te voorkomen. GTM-software biedt oplossingen waarmee kopers hun marges kunnen vergroten door vergoedingen, heffingen en tarieven te verlagen en tegelijkertijd transparantie en traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen te garanderen. Hoewel inkoopprofessionals de belangrijkste gebruikers van GTM-software zijn, kunnen expediteurs, fabrikanten en andere handelspartners er ook van profiteren via online portals.