Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global versnelt de toekomst van werk over de grenzen heen. Het wereldwijde werkplatform vereenvoudigt de werkgevers- en talentervaring om met iedereen, overal en hoe dan ook te werken. Werkgevers en talent zijn met slechts één klik betrokken via de eigen cloudgebaseerde technologie voor personeelsbeheer, ondersteund door persoonlijke expertise en een ongeëvenaarde wereldwijde schaal. Als de grootste wereldwijde Employer of Record (ook bekend als International PEO) in 185 landen en alle 50 Verenigde Staten, vertrouwen meer dan 1.000 merken op Velocity Global om wereldwijde teams op te bouwen zonder de kosten of complexiteit van het opzetten van buitenlandse juridische entiteiten of staatsregistraties. Het bedrijf biedt aanvullende diensten, waaronder Independent Contractor Compliance om personeelsbestand te beoordelen, en Agent of Record (AoR) om betalingen aan aannemers te stroomlijnen. Velocity Global werd door het vooraanstaande analistenbureau NelsonHall uitgeroepen tot ‘Leader’ in Global Employer of Record-diensten. Het bedrijf werd opgericht in 2014 en heeft honderden medewerkers verspreid over zes continenten.