Mondiale werkgelegenheidsplatforms (GEP) - Populairste apps - Spanje

Global Employment Platforms (GEP) zijn software-as-a-service (SaaS)-applicaties waarmee bedrijven internationaal personeel kunnen aannemen zonder dat ze een legale aanwezigheid in andere landen hoeven te vestigen. Ze bereiken dit door te functioneren als een juridische entiteit, zoals een geregistreerde werkgever (EOR), professionele werkgeversorganisatie (PEO) of geregistreerde agent (AOR). Dankzij deze opzet kan het platform fungeren als de facto werkgever, waardoor bedrijven de flexibiliteit krijgen om wereldwijd werknemers in dienst te nemen. Hoewel GEP's kenmerken gemeen hebben met vergelijkbare servicecategorieën, zoals PEO-aanbieders en werkgevers van platendiensten, onderscheiden ze zich door hun op software gerichte aanpak en het uitgebreide gebruik van moderne technologie. Hoewel ze HR-advies, consultancy of andere ondersteuning kunnen bieden, werken deze platforms voornamelijk als softwareoplossingen en bieden ze gebruikers flexibiliteit en controle via een centraal dashboard.