Generatieve AI-software verwijst naar een categorie softwareapplicaties die gebruik maken van generatieve kunstmatige intelligentie-algoritmen om autonoom inhoud te creëren. Deze algoritmen zijn doorgaans gebaseerd op deep learning-technieken, met name generatieve vijandige netwerken (GAN's) of variatieve auto-encoders (VAE's). Generatieve AI-software kan worden gebruikt om verschillende soorten inhoud te genereren, inclusief maar niet beperkt tot: * Afbeeldingen: het genereren van realistische of abstracte afbeeldingen, fotorealistische gezichten, landschappen en meer. * Video's: videosequenties, animaties en visuele effecten maken. * Tekst: het genereren van tekst in natuurlijke taal, inclusief artikelen, verhalen, gedichten en codefragmenten. * Muziek: muzieknummers, melodieën en zelfs hele composities componeren. * Ontwerp: ontwerpen maken voor producten, logo's, gebruikersinterfaces en architecturale lay-outs. Deze softwaretools zijn waardevol voor kunstenaars, ontwerpers, ontwikkelaars en andere professionals die hun creatieve processen willen stroomlijnen, nieuwe ideeën willen verkennen of hun bestaande workflows willen uitbreiden. Met generatieve AI-software kunnen gebruikers vaak verschillende parameters of invoerbeperkingen beheren om het generatieproces te begeleiden en de gewenste resultaten te bereiken.