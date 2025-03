Generatieve AI-software - Populairste apps - Tanzania

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer is een AI-aangedreven ontwerptool die u helpt ontwerpen te maken en foto's in seconden te bewerken. Laat je creativiteit ontketenen - maak, creëer, ontwerpen en bewerken zo ongeveer alles wat je je kunt voorstellen met AI. Gebruik de kracht van generatieve AI om opvallende afbeeldingen te maken met uw woorden, ontwerpen op het volgende niveau te maken die knallen als gepersonaliseerde verjaardagskaarten, vakantiekaarten en wallpapers voor uw telefoon, en zelfs AI te gebruiken om foto's te bewerken als een expert-wissen ongewenst ongewenst objecten van foto's. Creëer wat je wilt, wanneer en waar je het nodig hebt. Belangrijkste mogelijkheden: * Afbeeldingen: maak elke afbeelding die u zich kunt voorstellen. Sci-Fi-kunst, surrealistische scènes, grappige afbeeldingen? Droom het, beschrijf het en maak het met AI. Je verbeelding is onbeperkt! * Stickers: maak iets dat blijft plakken. Maak op maat gemaakte stickers die u helpen om uit te steken op berichten -apps, sociale en meer. * Bewerken met AI: maak je foto's en afbeeldingen foto perfect met AI. * Generatief wissen: wis ongewenste afleidingen om objecten te maken die u niet in uw afbeelding wilt verdwijnen. * Verwijder achtergrond: zeg doei-bye tot slechte achtergronden. Verwijder eenvoudig ongewenste beeldachtergronden in één stap. * Blur -achtergrond: breng wat het belangrijkste is in focus. Vervolg de achtergrond van elke afbeelding om uw onderwerp te laten knallen. * Filters toevoegen, de helderheid aanpassen, wijzigen: aanpassen om te passen bij uw creatieve visie, inclusief het wijzigen van uw creaties om te veranderen in een vierkante of aangepaste maat dat precies goed past. * Wallpapers/Achtergronden: zet het allemaal te zien. Maak een aangepaste wallpaper of achtergrond om bij uw huidige stemming te passen, maak een verklaring of om een ​​speciale gelegenheid voor en midden op uw telefoonscherm te houden. * Wenskaarten: maak de perfecte groet voor elke gelegenheid. Van verjaardagskaarten tot vakantiekaarten en daarna, maak een doordachte wenskaart met gepersonaliseerde berichten en afbeeldingen, zelfs als je geen woorden hebt. * Monogrammen: maak je stempel. Voeg wat persoonlijke pop toe aan je dagelijkse leven of voor een speciale gelegenheid zoals een bruiloft met op maat gemaakte monogrammen die letters en meer gebruiken om je stempel te definiëren. * Uitnodigingen: maak uitnodigingen die wow. Pas uw uitnodigingen aan voor elke gelegenheid en elk evenement zoals verjaardagen, bruiloften en iets anders groot of klein. * Sociale berichten: opvallen online. Verhoog en maak uw volgende sociale post met ontwerper om de perfecte afbeelding en tekst te maken om online te delen. * Pictogrammen: druk jezelf visueel uit. Maak pictogrammen om eenvoudig uw visie te communiceren en uw ontwerpen te versieren. * Emoji's: uitdrukken jezelf! Heb de perfecte reactie bij de hand met op maat gemaakte emoji's om bij elke stemming te passen. * Kleurboekpagina's: kleur het in en krijg in uw stroom. Maak aangepaste kleurboekpagina's om kleurplaten spannender te maken. Geweldig voor alle leeftijden. * Frame -afbeelding: verander uw foto's in een aangepaste ingelijste geheugen die u overal kunt delen. * Collages: breng uw favoriete foto's, stijlen en beschrijvingen samen een aangepaste collage maken uit uw favoriete herinneringen. * Banners: maak banners voor nieuwsbriefkoppen, sociale profielen en meer om de aandacht te trekken en op te vallen.