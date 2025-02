Generatieve AI-software - Populairste apps - Tunesië

Rask.ai

Maak kennis met Rask AI – een one-stop-shop lokalisatietool waarmee makers van inhoud en bedrijven hun video's snel en efficiënt in meer dan 130 talen kunnen vertalen. Met de technologieën 'Text-to-Voice' en 'Voice Cloning' kunnen ze een voice-over van professionele kwaliteit aan video's toevoegen zonder dat ze een stemacteur hoeven op te nemen of in te huren. En nu kunt u uw eigen stem of de toon van uw voice-over behouden tijdens het nasynchroniseren. Begin april 2023 won Rask AI de Product of the Day-prijs op Product Hunt, en binnen de eerste paar weken bereikte het project de eerste mijlpaal van 10.000 registraties! Het team verwijderde de limieten van 20 minuten en 100 MB voor gebruikers met een abonnement. Nu kunnen makers zonder enige beperking lange video's voor YouTube of cursussen nasynchroniseren. En nog iets geweldigs: het nasynchronisatieproces is drie keer sneller en efficiënter! Detectie en vertaling van meerdere sprekers is een unieke functie die ons volgens ons onderscheidt van andere diensten. Het AI-team van Rask is er trots op een van de eersten te zijn die deze ervaring biedt. Tools zijn volledig geïntegreerd met populaire videoplatforms en sociale-mediasites zoals YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter en TikTok. Begin mei zal een team twee geweldige features toevoegen. Je synchroniseert lipbewegingen met elke audio. Het tweede kenmerk is samenvatting. Of gewoon: het is Shorts. AI selecteert de meest pittige momenten uit de video en verandert deze in een selectie van de sappigste afleveringen. Het Rask AI-team doorbreekt taalbarrières en helpt makers van inhoud en bedrijven hun inhoud te delen met verschillende doelgroepen over de hele wereld, waardoor het potentiële bereik en de impact van hun inhoud worden vergroot.