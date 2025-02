Generatieve AI-software - Populairste apps - Somalië

Grammarly

Grammarly is 's werelds toonaangevende AI-schrijfhulpbedrijf dat elke dag wordt vertrouwd door meer dan 30 miljoen mensen en 70.000 professionele teams. Van het direct maken van een eerste concept tot het perfectioneren van elk bericht, Grammarly helpt mensen bij 96% van de Fortune 500 om hun punt duidelijk te maken (en resultaten te behalen) zonder de veiligheid of privacy in gevaar te brengen. Wij geloven dat goed schrijven werk gedaan krijgt. Het productaanbod van Grammarly (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free en Grammarly for Education) werkt waar u dat wilt en biedt contextueel relevante schrijfondersteuning voor meer dan 500.000 apps en websites. Grammarly, opgericht in 2009, staat nummer 7 in de Forbes Cloud 100, een van de 100 meest invloedrijke bedrijven van TIME, een van de meest innovatieve bedrijven van Fast Company op het gebied van AI, en een van de beste werkplekken van Inc. We werken met een ‘remote-first’ hybride werkmodel, wat betekent dat we voornamelijk vanuit huis werken en elkaar ontmoeten voor persoonlijke samenwerking op onze hubs in Noord-Amerika en Europa.